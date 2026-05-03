Крупный пожар локализован в подмосковной Кашире

Крупный пожар в подмосковной Кашире удалось локализовать. Там загорелся склад полипропилена на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю, пожару присвоили 3-й ранг сложности.

Почти 200 человек вывели из опасной зоны, также на месте ЧП спасатели развернули штаб. Для ликвидации возгорания задействовали 63 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.