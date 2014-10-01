В США зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Эбола

В Техасе зафиксирован первый случай заболевания, вызванного вирусом Эбола. Диагноз поставили пациенту мужского пола, прибывшему в США из Либерии. Сейчас больной проходит курс интенсивного лечения в клинике Далласа. Врачи надеются не допустить распространения смертоносной инфекции по стране. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже унес жизни более трех тысяч человек, сообщает телеканал "Москва 24".