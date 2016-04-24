В центре Москвы горит квартира

В воскресенье на улице Трубной горит квартира в доме номер 25, строение 1. Накануне ее уже тушили пожарные. Но огонь вспыхнул вновь. Площадь пожара 30 квадратных метров. Сообщается, что дом старой постройки.

Квартира, где вновь случился пожар, сильно захламлена. Очевидцы сообщают, что в доме начали лопаться оконные стекла. По словам соседей, владелица квартиры состоит на учете в психдиспансере. Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".