При пожаре в Троицком округе пострадали два сотрудника склада – они надышались парами краски, медики забрали их в больницу. Тем временем, спасатели остаются на месте происшествия, им удалось локализовать возгорание. Металлическая конструкция лакокрасочного завода в поселке Шишкин лес обрушилась, сейчас расчеты МЧС заливают строения водой, используют для этого вертолеты.

Все подробности о сильном пожаре в Троицком округе смотрите в материале телеканала "Москва 24".