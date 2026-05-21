21 мая, 08:15Политика
Пентагон начал расследовать 56 случаев коррупции на Украине
Вашингтон начал расследовать по меньшей мере 56 случаев возможного мошенничества и коррупции на Украине, связанных с оказанием помощи. Об этом говорится в докладе генеральных инспекторов Пентагона.
Доклад появился на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который был арестован по подозрению в легализации 460 миллионов гривен.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.