Госдума в третьем чтении приняла законопроект о борьбе с опасными растениями. В список входит борщевик. С 1 марта 2026 года его должны будут уничтожать собственники земли, арендаторы, владельцы участков, где он растет. В противном случае придется заплатить большой штраф и даже лишиться права использовать территорию.

Как бороться с опасными растениями, чтобы не пополнить списки нарушителей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.