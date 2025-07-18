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18 июля, 22:15

Политика

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о борьбе с опасными растениями

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о борьбе с опасными растениями

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о борьбе с опасными растениями. В список входит борщевик. С 1 марта 2026 года его должны будут уничтожать собственники земли, арендаторы, владельцы участков, где он растет. В противном случае придется заплатить большой штраф и даже лишиться права использовать территорию.

Как бороться с опасными растениями, чтобы не пополнить списки нарушителей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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