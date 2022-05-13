ВС РФ уничтожила мощности нефтеперерабатывающего завода в Полтавской области

ВС РФ высокоточным оружием уничтожила мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом в Полтавской области. Об этом заявили в Минобороны России.

Также нанесен удар по украинскому складу ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка в Харьковской области.