Новости мира: Иран предложил США начать переговоры по ядерной программе

Иран предложил США начать 30‑дневные переговоры по ядерной программе. Тегеран готов частично передать запасы высокообогащенного урана третьей стране и постепенно открыть Ормузский пролив для судоходства. Взамен Иран требует снять блокаду с иранских портов и судов.

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Китай 14–15 мая и провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

При взлете в двигатель самолета королевской семьи Омана попала птица. Экипаж продолжил набор высоты и вывел воздушное судно на запланированный маршрут. Через несколько часов самолет благополучно приземлился в аэропорту Омана.

