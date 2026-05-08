Российские войска в зоне СВО полностью прекратили боевые действия с полуночи 8 мая

С 00:00 8 мая группировки вооруженных сил России в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны.

За этот же период российские силы ПВО сбили 390 беспилотников и 6 ракет "Нептун" над территорией России. В зоне специальной военной операции было зафиксировано 1 630 нарушений режима прекращения огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.