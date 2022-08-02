Армия КНР начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня

Китайская армия начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщило центральное телевидение страны. В случае провокаций во время этих учений Вооруженные силы Китая грозят Тайваню нанести ответный удар.

Учения проходят на фоне визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.