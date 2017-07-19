Торнадо увидели жители Приамурья

Торнадо промчался по Благовещенскому району, передает телеканал "Москва 24".

Очевидцы наблюдали, как смерч поднимается от земли и закручивается в огромную воронку. По их словам, в последнее время такие явления перестали быть редкими: в начале июля смерч пронесся по центру города Тында. А позже торнадо видели в Ивановской области Приамурья. Жертв и разрушений вихри после себя не оставили, но тенденция тревожная, говорят местные жители.