По факту гибели зацепера могут возбудить уголовное дело

Следственная группа работает на станции Лосиноостровская Ярославского направления, где на крыше одной из электричек нашли погибшего подростка. По предварительной информации, это зацепер. Он получил смертельный удар током.

Сейчас следователи опрашивают родителей и друзей подростка, а также отсматривают записи с камер видеонаблюдения на станции. По результатам проверки могут возбудить уголовное дело, передает телеканал "Москва 24".

Согласно последним данным, только за июнь этого года травмы на железной дороге получили 15 несовершеннолетних. Пятеро погибли.