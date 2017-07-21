Водители паркуют автомобили на тротуарах в районе "Маяковской"

Московские водители паркуют автомобили прямо на тротуарах, несмотря на запреты. В частности, владельцы машин премиум-класса активно используют пространства рядом со станцией метро "Маяковская", передает телеканал "Москва 24".

На соседней улице стоянка стоит 200 рублей в час, однако нарушители, чтобы избежать трат, предпочитают оставлять транспорт в других местах. В районе Красной Пресни многие паркуются вплотную к пешеходному переходу. Эвакуаторы постоянно дежурят в этом месте, но некоторые автомобилисты успевают добежать до машины до того, как его увезут на спецстоянку.

Сейчас платная парковка действует более чем на тысяче улиц. Штраф за неоплаченную стоянку составляет 2,5 тысячи рублей.