Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2017, 15:45

Город

Водители паркуют автомобили на тротуарах в районе "Маяковской"

Водители паркуют автомобили на тротуарах в районе "Маяковской"

Количество эвакуаторов в столице уменьшилось примерно на треть

"Интервью": Александр Гривняк – об итогах первого квартала работы АМПП

"Это наш город": новые паркоматы появятся в столице

Дополнительные паркоматы установят в столице

Оставляющих детей одних в машине водителей будут штрафовать

Посетители "Нашествия-2017" испытали непогоду на себе

Посетителям рок-фестиваля потребовалась помощь спасателей

Горожане сообщили МАДИ о 300 тысячах нарушений парковки с начала года

"Специальный репортаж": цари парковки

Московские водители паркуют автомобили прямо на тротуарах, несмотря на запреты. В частности, владельцы машин премиум-класса активно используют пространства рядом со станцией метро "Маяковская", передает телеканал "Москва 24".

На соседней улице стоянка стоит 200 рублей в час, однако нарушители, чтобы избежать трат, предпочитают оставлять транспорт в других местах. В районе Красной Пресни многие паркуются вплотную к пешеходному переходу. Эвакуаторы постоянно дежурят в этом месте, но некоторые автомобилисты успевают добежать до машины до того, как его увезут на спецстоянку.

Сейчас платная парковка действует более чем на тысяче улиц. Штраф за неоплаченную стоянку составляет 2,5 тысячи рублей.
парковки автомобили парковка новости нарушители Полина Соловьева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика