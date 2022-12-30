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30 декабря, 19:30

Общество

Москвичам рассказали, как будет работать Центр поддержки семей мобилизованных в каникулы

Москвичам рассказали, как будет работать Центр поддержки семей мобилизованных в каникулы

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Центр поддержки семей мобилизованных не будет оказывать привычные услуги в новогодние выходные. Он закроется в 16:00 31 декабря, а с 1 по 8 января там будут только выдавать подарочные наборы для семей участников специальной военной операции.

С начала работы учреждения в него обратились за помощью более 40 тысяч раз. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что 97% запросов уже выполнено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоМаксим Селиков
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