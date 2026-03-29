Паводки отрезали село Слемские Борки в Подмосковье от транспортного сообщения

Половодье в Московской области создает проблемы для транспортной доступности ряда населенных пунктов. Например, село Слемские Борки в городском округе Луховицы оказалось полностью отрезано от транспортного сообщения из‑за подъема уровня воды.

В свою очередь, в Домодедовском округе из‑за разлива реки Рожайка оказался подтоплен низководный мост, а в Озерах Коломенского района закрыт наплавной мост через Оку. Теперь пассажирские автобусы объезжают перекрытие через Каширу.


