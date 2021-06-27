Чебуречная "Дружба" на Сухаревской закрывается

Легендарная чебуречная на Сухаревской "Дружба" закрывается. Заведение открыли в начале 70-х и с тех пор, по словам постоянных клиентов, изменились только цены. Первый чебурек стоил всего 16 копеек.

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