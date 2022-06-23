Дальнобойщики спасли семейство уток на МКАД

Дальнобойщики спасли утиное семейство на МКАД. Утка с утятами безуспешно пытались пересечь магистраль, когда их заметил водитель фуры. Он и еще пара грузовиков остановились, чтобы пернатых случайно не сбили другие водители, а затем они вызвали подмогу.

Спустя час на помощь прибыли сотрудники ЦОДД. Тогда все участники этой спасательной операции усадили уток в патрульный автомобиль и отвезли в безопасное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.