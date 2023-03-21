21 марта, 20:00Общество
"Актуальный репортаж": эзотерики объяснили, какие обычаи возникли в равноденствие
21 марта наступило весеннее равноденствие. Эзотерики объяснили, какие обычаи и традиции возникли в этот день.
Астрологи и тарологи рассказали, что люди могут делать в день весеннего равноденствия
Исторически равноденствие почитают во многих мировых культурах. Считается, что этот день идеально подходит для новых решений и начинаний. Например, ко дню весеннего равноденствия рекомендуется очистить дом от мусора.
Есть ли еще какие-то приметы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.