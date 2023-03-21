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Новости

21 марта, 20:00

Общество

"Актуальный репортаж": эзотерики объяснили, какие обычаи возникли в равноденствие

"Актуальный репортаж": эзотерики объяснили, какие обычаи возникли в равноденствие

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

"Актуальный репортаж": СМИ заявили, что РФ потребуется 600 тыс операторов дронов

Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Уровень воды в реках Подмосковья увеличился из-за таяния снега

Синоптики сообщили, что 21 марта может стать самым теплым днем с начала года

"Актуальный репортаж": ролик с 81-летней бабушкой-фотографом завирусился в Сети

"Атмосфера": 1 градус тепла ожидается в столице вечером 21 марта

Уровень воды в подмосковных реках поднялся из-за таяния снега

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о необходимости подсветки рассады в квартире

21 марта наступило весеннее равноденствие. Эзотерики объяснили, какие обычаи и традиции возникли в этот день.
Астрологи и тарологи рассказали, что люди могут делать в день весеннего равноденствия

Исторически равноденствие почитают во многих мировых культурах. Считается, что этот день идеально подходит для новых решений и начинаний. Например, ко дню весеннего равноденствия рекомендуется очистить дом от мусора.

Есть ли еще какие-то приметы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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