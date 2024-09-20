Осенняя грибная волна в Подмосковье начнется в конце сентября – начале октября. Сейчас грибов в лесах почти нет из-за жаркой погоды.

Есть ли у горожан шанс найти хоть что-то? И успеют ли грибы появиться до заморозков? Не повлияет ли отсутствие грибов на урожай в следующем году? Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров.