H&M начала закрывать в России магазины, которые работали для распродажи остатков товара. Об этом сообщили в компании. Сейчас уже закрыли четыре торговые точки в Москве. Всего по России – уже семь, в том числе в Петербурге и в Самаре.

Распродажа началась летом и только в офлайн-формате. В СМИ писали, что в московских магазинах размеры закончились быстро, особенно это актуально для детской одежды. После того как шведы распродадут остатки, они окончательно уйдут с российского рынка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.