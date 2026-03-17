17 марта, 14:10События
Москвичам рассказали о мерах поддержки многодетных семей
В России становится все больше многодетных семей. В 2025 году их число приблизилось к трем миллионам. В них воспитываются около 9,5 миллиона детей.
Как государство помогает многодетным семьям решать бытовые и жилищные вопросы? В каких мерах поддержки и льготах нуждаются сами многодетные родители? Что изменилось в условиях и размере выплат средств материнского капитала в 2026 году? Насколько совершенны механизмы юридической и правовой защиты одиноких многодетных матерей и отцов?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- президент проекта "Женщины наций и народов России", зампредседателя общероссийской общественной организации содействия дружбе народов "Союз наций и народов России" Ольга Акимова;
- юрист, член Московской торгово-промышленной палаты Элина Саулова;
- руководитель секции "Семья, материнство и детство" в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, руководитель РОО "Объединение многодетных семей Москвы" Наталья Карпович.