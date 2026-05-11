11 мая, 10:00Общество
Битва за Москву стала одним из решающих эпизодов Великой Отечественной войны
Немецкие войска рассчитывали быстро взять столицу, но их наступление было остановлено, а затем отброшено назад.
Как пояснил историк Вячеслав Черемухин, сражение проходило в два этапа: оборона с сентября по 5 декабря 1941 года и контрнаступление, начавшееся 5 декабря и завершившееся 20 апреля 1942 года.
Под Москвой была создана мощная система оборонительных рубежей протяженностью более 300 километров.