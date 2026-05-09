Ветеран ВОВ Степан Едыкин отметит 100 лет в 2026 году

Ветеран Великой Отечественной войны Степан Едыкин в этом году отметит 100 лет. В Красную Армию его призвали в 1943 году, когда ему было 17 лет. После снайперской подготовки Степан Едыкин отправился на Белорусский фронт и в составе войск второго Белорусского фронта принял первый бой у реки Нарев.

Во время службы Степан Едыкин участвовал в боях на передовой, несколько раз поднимался в атаку и получил ранения. Первое ранение оказалось легким, пуля прошла по касательной и задела щеку. Во время наступления в январе 1945 года рядом с ним разорвался артиллерийский снаряд. Ветеран получил тяжелое ранение ноги и контузию.

