Парад на Красной площади пройдет 9 мая в измененном формате

День Победы в Москве отметят традиционным парадом на Красной площади, который в этом году пройдет в немного измененном формате. Пешим строем пройдут военнослужащие всех видов войск, курсанты военных вузов, планируется и воздушная часть с участием пилотажных групп.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате на официальном сайте проекта. Праздничные концерты состоятся в парках "Коломенское", "Царицыно", "Сокольники", музее Победы и на ВДНХ. С 05:00 до окончания мероприятий будут действовать ограничения движения в центре Москвы.

