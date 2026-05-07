Журналист Леонов принял участие в открытии мемориальной доски работникам хлебозавода № 3

Торжественное открытие мемориальной доски работникам хлебозавода № 3, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны, состоялось 6 мая в районе Лефортово. Она стала частью мемориала, посвященного работникам завода "Серп и Молот", которые также отправились на фронт, чтобы защищать страну от нацистских захватчиков.

Памятный знак в честь героев Великой Отечественной войны, работавших на заводе, был обнаружен при проведении работ по реорганизации территории предприятия. Представители Совета ветеранов обратились к советнику ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналисту, стороннику партии "Единая Россия" Олегу Леонову с просьбой оказать содействие в сохранении мемориальной доски. Леонов помог жителям вынести вопрос на обсуждение с депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово. По итогам встречи было выбрано новое место для установки памятного знака.

"В годы войны большинство московских заводов перешли на выпуск военной продукции: изготавливали противотанковые зажигательные смеси, сигнальные фонари и элементы для мин, собирали санитарные и бронепоезда. Хлебозавод № 3 играл стратегическую роль в обеспечении хлебом осажденной Москвы и действующей армии. Сохранение памяти о работниках хлебозавода № 3 и обо всех героях – это наша ответственность перед теми, кто однажды оставил мирную работу ради защиты Родины. Я благодарю Совет ветеранов за внимание к судьбе памятного знака, а также всех, кто помог его сохранить и установить на новом месте", – сказал Леонов.

Хлебозавод № 3 был построен в 1929 году. С первых дней Великой Отечественной войны предприятие перешло на казарменное положение и перестроилось на новый режим работы. Многие заводчане ушли на фронт и не вернулись с полей сражений. В память об их подвиге на территории завода была установлена мемориальная доска. Теперь этот памятный знак находится в сквере вблизи проезда Шелихова, недалеко от места, где раньше располагалось предприятие.

В церемонии открытия приняли участие более 70 человек. Среди них – Герой России, депутат Московской городской Думы Аркадий Корольков, а также представители Совета ветеранов. Гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Общий вклад в Победу

К концу 1940 года в столице работало 3799 промышленных заводов и фабрик, среди них – 475 крупнейших предприятий союзного значения. В годы Великой Отечественной войны перед городом стояла задача обеспечить всем необходимым и Красную армию, и жителей. Например, хлебозавод № 3 ежесуточно направлял солдатам до 6 тонн хлеба и снабжал продукцией социальные учреждения столицы.

Пока Красная армия держала оборону на подступах к Москве, в восточные районы страны эвакуировали 498 предприятий. Из города вывезли значительную часть оборудования, рабочих и специалистов, но производство в столице не остановилось: на оставшейся промышленной базе заново разворачивали выпуск военной продукции. В цехах частично эвакуированного металлургического завода "Серп и молот" продолжали выпускать сталь для снарядов, детали автоматов и гвардейских минометов, а на свободных производственных площадях приступили к массовому ремонту танков. Одновременно предприятия перестраивали производственные линии под новые задачи. Швейные фабрики наладили выпуск парашютного шелка, автозаводы, помимо грузовиков, начали делать вездеходы, санитарные машины и тягачи.

Москвичи бросили все силы на помощь фронту. Трудиться приходилось до 16 часов в день, а при получении срочных заказов переходили на график "один через один". В первые месяцы войны 600 тысяч мужчин ушли на фронт, мужские профессии начали осваивать девушки и подростки. Только за время Битвы за Москву – одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – они отремонтировали тысячу танков и бронемашин.

Всего за годы войны столица дала фронту около 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов. Каждый 8-й советский самолет и каждый 10-й снаряд или мина, выпущенные по врагу, были сделаны московскими рабочими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.