Ветеран Валентина Долматова рассказала, что застала войну в 12 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Долматова встретила войну в 12 лет в селе Кинель Черкассы под Куйбышевом. После ухода отца на фронт она вместе с матерью работала в тылу и собирала табак для городских базаров.

С 1943 по 1944 год Валентина Долматова вместе с другими школьниками помогала пилить и грузить лесоматериалы для строительства окопов под Пензой. За трудовые заслуги она получила звание "Труженик тыла".

