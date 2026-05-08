Россиянам напомнили о правилах безопасности при жарке шашлыка. По законодательству разводить огонь разрешается только в специально отведенных местах, например в зонах для пикника, на городских оборудованных площадках, на дачных и садовых участках – на достаточном расстоянии от строений.

Жарка шашлыков запрещена во дворах и на детских площадках многоквартирных домов, на балконах и лоджиях квартир, а также в парках и скверах вне специально оборудованных зон.

В лесу разводить огонь и готовить шашлыки нельзя вне оборудованных площадок, особенно в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках и под кронами деревьев.