Россиянам рассказали о ситуации с коронавирусом в мире

Экс-президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает, что в пандемии виноват Китай. Он заявил, что все страны должны объединиться и выставить Китаю счет как минимум на 10 триллионов долларов. По словам Трампа, это нижний порог, на самом деле ущерб намного больше озвученной суммы.

Канадские ученые придумали, как определять районы со вспышками коронавируса. Исследователи из Торонто разработали алгоритм, в основе которого – анализ сточных вод. Специальные датчики, установленные на люках, будут выявлять следы вируса в отходах человеческой жизнедеятельности.

Гран-при Формулы-1 в Сингапуре отменили в связи с ограничениями на въезд в страну из-за коронавируса. Этап был назначен на начало октября, его отменяют уже второй год подряд. В качестве замены для проведения соревнований рассматривают Турцию, Китай и США.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире – в сюжете телеканала Москва 24.