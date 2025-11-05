Форма поиска по сайту

05 ноября, 08:30

Общество

Психологи предложили методы борьбы со страхом полетов

Психологи утверждают, что с боязнью полетов можно справиться, хотя этот процесс требует времени. Проблема часто начинается задолго до аэропорта: у многих тревога возникает при одной мысли о перелете, вызывая учащенное сердцебиение и дрожь в руках, а при виде самолета страх усиливается.

Специалисты используют комплекс методов для борьбы с аэрофобией. Как пояснила клинический психолог Рената Бахтеева, когнитивно-поведенческая терапия помогает преобразовать негативные убеждения. Другой метод позволяет путем постепенного привыкания снизить тревожность, связанную с триггерами полета.

