До 50 мм осадков может выпасть в столице в ближайшие часы

Москву продолжает заливать дождем. В ближайшие часы может выпасть до 50 миллиметров осадков. Это примерно пять ведер дождевой воды на один квадратный метр. В городе уже есть подтопления, с ними борются коммунальщики.

Как непогода влияет на жизнь в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.