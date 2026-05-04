Дезинфектор рассказала, в каких месяцах проходит обработка от клещей

Первая обработка от клещей проводится в конце апреля и начале мая, вторая – в конце июля и начале августа, рассказала дезинфектор Елена Петрова.

Через трое суток после обработки специалисты производят флажкование, чтобы проверить отсутствие вредителей.

Препараты имеют четвертый класс опасности и являются самыми безопасными в России. Ветеринарный врач Михаил Шеляков рекомендовал для защиты животных капли на холку и таблетки, которые разрешены даже беременным и старым питомцам.

