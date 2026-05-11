Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В открытых научно-практических конференциях в этом году приняли участие почти 50 тысяч московских школьников. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов в самых разных сферах. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек.

"Учеба в кадетских классах – это не только патриотическое воспитание, но и прекрасное образование, которое дает детям возможности для всестороннего развития. Ребята регулярно участвуют в значимых городских и всероссийских мероприятиях. Одно из них – парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию Битвы за Москву. По площади Победителей 20 мая пройдут около 50 парадных расчетов, среди них – более 3 тысяч столичных кадет", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученики столичных предпрофессиональных медиаклассов начали проходить практику в кинопарке "Москино". Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента и разрабатывают собственные проекты. Участие в программе принимают более 6 тысяч старшеклассников.