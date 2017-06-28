Европейские компании подверглись масштабной кибератаке

Вирус вымогатель по имени Петя заразил компьютеры крупнейших европейских компаний. Больше всего пострадала Украина. Petya ударил по электронным системам госорганов, банков и ядерной промышленности. Вирус проник даже на Чернобыльскую АЭС. При этом никакой угрозы изменения радиационной обстановки нет, говорят специалисты. Страна оказалась парализована на несколько часов – люди не могли отправить или получить деньги, оплатить счета, пропадала сотовая связь.

Хакерской атаке подверглись и некоторые российские компании – "Роснефть" и "Башнефть". Временно приостановить работу был вынужден "Банк Хоум Кредит". Вредоносная программа блокировала компьютеры и требовала выкуп за доступ к системе. Однако, по словам специалистов, вирус не нанес ущерба отечественным предприятиям. Как стало известно, заражению подверглись ПК с операционной системой Windows.

Эксперты советуют обновить операционную систему, чтобы не стать жертвой хакеров. А также не стоит открывать письма от неизвестных отправителей и уже тем более загружать файлы непонятного содержания. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".