Праздничную подсветку зданий сделали ко Дню защитника Отечества

Здания в центре столицы получили праздничную динамическую подсветку в честь Дня защитника Отечества, передает телеканал "Москва 24".

Праздничная подсветка включена на Тверской улице, проспекте Мира и Новом Арбате, а также на Крымском мосту и Триумфальной арке. Здания подсвечены при помощи специальных светодиодных ламп. Сценарий подсветки меняется с интервалом в две минуты. Цветовая палитра соответствует духу самого праздника – преобладают красные, синие, белые и зеленые цвета.