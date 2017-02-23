Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля 2017, 21:45

Общество

Праздничную подсветку зданий сделали ко Дню защитника Отечества

Праздничную подсветку зданий сделали ко Дню защитника Отечества

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве

Реконструкция эпизодов ВОВ прошла в парке "Патриот"

Два человека пострадали в ДТП в ТиНАО

Венесуэльский лыжник рассмешил зрителей выступлением на ЧМ

Подготовка ко Всемирным военным играм заканчивается в Сочи

Владимир Путин встретился с офицерами Северного флота

Жители дома на Ленинградке остались без газа

Триста литров сырного супа сварили на фестивале "Московская масленица"

Движение на Минском шоссе начало восстанавливаться после крупного ДТП

Здания в центре столицы получили праздничную динамическую подсветку в честь Дня защитника Отечества, передает телеканал "Москва 24".

Праздничная подсветка включена на Тверской улице, проспекте Мира и Новом Арбате, а также на Крымском мосту и Триумфальной арке. Здания подсвечены при помощи специальных светодиодных ламп. Сценарий подсветки меняется с интервалом в две минуты. Цветовая палитра соответствует духу самого праздника – преобладают красные, синие, белые и зеленые цвета.
новости здания общество День защитника Отечества подсветка Олег Шоммер фестивали и праздники

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика