Ученые заявили, что атмосферная пыль могла скрыть истинные масштабы глобального потепления

Ученые заявили, что современные климатические модели не учитывают влияние атмосферной пыли при оценке глобального потепления. По их словам, она имеет охлаждающий эффект.

Современное глобальное потепление связано с ростом атмосферной концентрации парниковых газов. В первую очередь, зажигания ископаемого топлива.

Через сколько лет в Москве зимой уже не будет снега? И чем для России может обернуться таяние ледников в Арктике?

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