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Наука

Ученые заявили, что атмосферная пыль могла скрыть истинные масштабы глобального потепления

Ученые заявили, что атмосферная пыль могла скрыть истинные масштабы глобального потепления

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Поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме

Корабль "Союза МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме

Ученые заявили, что современные климатические модели не учитывают влияние атмосферной пыли при оценке глобального потепления. По их словам, она имеет охлаждающий эффект.

Современное глобальное потепление связано с ростом атмосферной концентрации парниковых газов. В первую очередь, зажигания ископаемого топлива.

Через сколько лет в Москве зимой уже не будет снега? И чем для России может обернуться таяние ледников в Арктике?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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