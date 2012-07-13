На календаре мистическая дата - пятница, 13-е

На календаре - пятница, 13-е. С этой датой связано множество страхов и суеверий, названных психологами параскавидекатриофобией. В опасность этой даты верят многие люди: как московские театралы, так и американские бизнесмены. Астрологи советуют в этот день быть внимательными на дорогах и воздержаться от скоропалительных решений. Напротив, парапсихологи считают пятницу, 13-е удачной для творчества и ведения бизнеса. А священники считают, что верящие в Бога люди не должны поддаваться суевериям.