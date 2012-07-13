Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля 2012, 11:25

Общество

На календаре мистическая дата - пятница, 13-е

На календаре мистическая дата - пятница, 13-е

"Топ-7": Мистические места в Москве

На календаре - пятница, 13-е. С этой датой связано множество страхов и суеверий, названных психологами параскавидекатриофобией. В опасность этой даты верят многие люди: как московские театралы, так и американские бизнесмены. Астрологи советуют в этот день быть внимательными на дорогах и воздержаться от скоропалительных решений. Напротив, парапсихологи считают пятницу, 13-е удачной для творчества и ведения бизнеса. А священники считают, что верящие в Бога люди не должны поддаваться суевериям.
мистика религия новости Андрей Баландин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика