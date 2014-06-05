На станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" загорелся вагон

В вагоне метро на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошло небольшое возгорание. Сотрудники подземки справились с огнем еще до приезда пожарных, но движение поездов временно приостанавливали, информирует телеканал "Москва 24".

В настоящее время, по сообщению пресс-службы метрополитена, движение восстановлено в полном объеме, но на станциях скопилось много пассажиров.