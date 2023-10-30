30 октября, 17:30Общество
Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В День народного единства, 4 ноября, а также 6 ноября парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве завершили консервацию сухого фонтана в парке "Ходынское поле". Это данные комплекса городского хозяйства.
Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в столице на 31 октября. Об этом заявил Гидрометцентр.