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Новости

30 октября, 17:30

Общество

Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной

Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной

Собянин: парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

Новости часа: благоустройство столичного парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: электродепо "Столбово" построят к концу 2024 года

Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Собянин: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Новости часа: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории парка "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В День народного единства, 4 ноября, а также 6 ноября парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве завершили консервацию сухого фонтана в парке "Ходынское поле". Это данные комплекса городского хозяйства.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в столице на 31 октября. Об этом заявил Гидрометцентр.

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