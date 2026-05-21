Собянин: Москва помогает наращивать технологический суверенитет России

В Москве стало больше компаний, разрабатывающих инновационные решения, благодаря которым многие российские продукты и технологии превосходят по качеству иностранные аналоги. Столица занимает первое место в стране по выручке в сферах радиоэлектроники, электромобилестроения, авиационной и ракетно-космической отраслей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков отметил, что активно развивается промышленность, создаются высокотехнологичные предприятия, выпускающие инновационную продукцию в области фотоники, микроэлектроники и электромобилестроения. Ожидается, что к 2030 году более 50% промышленного производства в столице будет относиться к высокотехнологичным секторам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.