Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве

Первый в мире космический микроскоп, разработанный и созданный на заводе "Протон" в "Технополисе "Москва", принес уникальные научные результаты. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что с помощью устройства ученые смогли найти объяснение происхождению космической пыли.

Она возникает при разрушении обшивок кораблей ионами солнечного ветра. Микроскоп зафиксировал, что некоторые материалы способны самовосстанавливаться под воздействием солнечного света, а разрушение обшивок происходит медленнее, чем предполагалось.

