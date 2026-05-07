07 мая, 14:15Мэр Москвы
Сергей Собянин: 144 корпуса городских больниц привели в порядок с 2011 года
В Москве за 15 лет обновили 144 корпуса городских стационаров и построили 28 новых. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.
До 2030 года в столице планируют возвести более 40 новых и реконструировать 175 действующих корпусов. В этом году откроется лечебно‑диагностический комплекс онкобольницы № 62. Продолжается строительство новых корпусов НИИ Склифосовского, 52‑й больницы и клинической больницы имени Демихова.
