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Новости

Новости

02 июля, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин одобрил строительство делового центра в ЮАО

Новости часа: Собянин одобрил строительство делового центра в ЮАО

Новости часа: Собянин сменил руководителей двух департаментов

Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

В Москве сменили руководителей двух департаментов

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Собянин освободил от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Новости часа: проект "Золотая маска. Послесловие" объединил более 30 театров Москвы

Собянин: Агентству креативных индустрий исполнилось четыре года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Одобрен план строительства делового центра площадью не менее 57 тысяч квадратных метров в Нагорном районе. Объект возведут около станции метро "Нагатинская". Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в среду, 3 июля.

Свыше 10 тысяч сдавших ЕГЭ в Москве хотят сделать это повторно, чтобы улучшить результат. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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