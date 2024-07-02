Новости часа: Собянин одобрил строительство делового центра в ЮАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Одобрен план строительства делового центра площадью не менее 57 тысяч квадратных метров в Нагорном районе. Объект возведут около станции метро "Нагатинская". Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в среду, 3 июля.

Свыше 10 тысяч сдавших ЕГЭ в Москве хотят сделать это повторно, чтобы улучшить результат. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

