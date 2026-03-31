С 1 апреля москвичи смогут попасть к специалисту без направления терапевта

С 1 апреля москвичи смогут записаться к профильному специалисту без предварительного посещения терапевта. Единая цифровая платформа самостоятельно направит пациента к нужному врачу на основе описанных симптомов. Система также автоматически формирует медицинскую документацию в ходе приема, распознавая голоса врача и пациента.

Это позволит врачу сосредоточиться на общении с пациентом, а не на заполнении документов. Также заработает система умной госпитализации. Пациент сможет самостоятельно выбрать стационар из всех городских больниц, оказывающих помощь по нужному профилю, и удобные сроки госпитализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.