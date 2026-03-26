26 марта, 15:25

Московские нефрологи рассказали о системе помощи пациентам с болезнями почек

27 марта отмечается Международный день нефролога. В Москве выстроена уникальная система помощи пациентам с заболеваниями почек, которая не имеет аналогов в мире.

В чем уникальность московской модели нефрологической службы и как работает единый цифровой контур ЕМИАС для ведения пациентов? Каких результатов удалось добиться в организации полного цикла лечения – от первичного приема до трансплантации органов? Как обеспечивается преемственность поколений и подготовка кадров в сфере нефрологии? Какие инновационные клинические исследования проводятся сегодня на базе столичных центров?

Об этом и многом другом в ходе круглого стола в медиагруппе "Россия сегодня" рассказали:

  • директор "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ", Герой Труда РФ, заслуженный врач города Москвы Марьяна Лысенко;
  • руководитель Московского городского научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ", главный внештатный специалист-нефролог департамента здравоохранения города Москвы Олег Котенко;
  • врач-кардиолог кардиологического отделения ГБУЗ "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ" Наталия Потешкина;
  • заведующий хирургическим отделением трансплантации органов "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ" Игорь Милосердов;
  • заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ" Владимир Виноградов.

