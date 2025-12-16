Новая Третьяковка на Крымском Валу прекратила показ выставок из-за состояния здания. Об этом сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

По ее словам, разработка проекта реконструкции здания намечена на 2026 год. После этого будет понятно, когда и в какие сроки будет сделан капитальный ремонт. Экспозиции, представленные в галерее, будут перераспределены между площадками музея.

