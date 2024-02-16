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16 февраля, 18:00

Культура

Выставка фоторабот "Род человеческий" открыта в Центре визуальной культуры Beton

Выставка фоторабот "Род человеческий" открыта в Центре визуальной культуры Beton

Центр визуальной культуры Beton открыл выставку фоторабот "Род человеческий"

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Выставку "Александр Константинов. От линии до архитектуры" открыли в Третьяковской галерее

Центр визуальной культуры Beton открыл выставку фоторабот "Род человеческий". Посетители увидят портреты жителей Африки, Мьянмы и Чукотки авторства Ольги Мичи. По ее просьбе герои позируют в тех нарядах, в которых хотели бы, чтобы их увидел зритель – так художница затрагивала тему столкновения коренных народов с современной цивилизацией.

Для выставки подготовили более ста работ, разделенных на секции. Экспозиция будет открыта до конца марта.

Подробнее – в программе "Сити".

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