16 февраля, 18:00Культура
Выставка фоторабот "Род человеческий" открыта в Центре визуальной культуры Beton
Центр визуальной культуры Beton открыл выставку фоторабот "Род человеческий". Посетители увидят портреты жителей Африки, Мьянмы и Чукотки авторства Ольги Мичи. По ее просьбе герои позируют в тех нарядах, в которых хотели бы, чтобы их увидел зритель – так художница затрагивала тему столкновения коренных народов с современной цивилизацией.
Для выставки подготовили более ста работ, разделенных на секции. Экспозиция будет открыта до конца марта.
Подробнее – в программе "Сити".