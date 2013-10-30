Пилотов разбившегося в ЮВАО вертолета перевели в госпиталь Бурденко

Двух пилотов вертолета Ка-52, разбившегося накануне в районе Жулебино на юго-востоке Москвы, в среду перевели в госпиталь имени Бурденко, сообщили в департаменте здравоохранения.

Состояние вертолетчиков оценивается как стабильное, средней степени тяжести. У них компрессионные переломы позвоночника и сотрясение головного мозга. Пострадавшие находятся в сознании.

По факту крушения Ка-52 возбуждено уголовное дело. Создана следственная группа, которая уже осмотрела место происшествия, изъяв бортовые самописцы, образцы топлива, документы на вертолет и полетное задание.