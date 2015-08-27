Часть домов столице могут отключить от газоснабжения

"Мосгаз" требует от управляющих компаний в срок предоставлять документы для заключения договоров. В противном случае, жители останутся без обслуживания, в том числе, в аварийных ситуациях. На проспекте Андропова споры на этой почве уже перерастают в драки. Так горячо жители выясняют, кто должен заниматься обслуживанием газового оборудования в доме – "Мосгаз" или подрядная организация.

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