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Новости

27 августа 2015, 08:14

Происшествия

Часть домов столице могут отключить от газоснабжения

Часть домов столице могут отключить от газоснабжения

В столице обсудили тему безопасности на городских стройках

"Вечер": СК возбудил уголовное дело по факту расстрела военнослужащих

Шестилетний ребенок получил травму руки на эскалаторе в метро

Неизвестный расстрелял съемочную группу американского канала

Военнослужащий расстрелял сослуживцев и покончил с собой

"Вечер": Вода в реке Сетунь стала похожа на молоко

Пожар произошел в строящейся гостинице на востоке столицы

В деле о похищении велосипедов появились первые потерпевшие

В международном аэропорте Дублина произошло возгорание

"Мосгаз" требует от управляющих компаний в срок предоставлять документы для заключения договоров. В противном случае, жители останутся без обслуживания, в том числе, в аварийных ситуациях. На проспекте Андропова споры на этой почве уже перерастают в драки. Так горячо жители выясняют, кто должен заниматься обслуживанием газового оборудования в доме – "Мосгаз" или подрядная организация.

Смотрите подробности в сюжете телеканала "Москва 24".
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