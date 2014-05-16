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16 мая 2014, 08:23

Происшествия

С Байконура приостановлены все запуски ракет "Протон"

С Байконура приостановлены все запуски ракет "Протон"

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С космодрома Байконур приостановлены все запуски ракет "Протон" до выяснения причин аварии, которая случилась минувшей ночью, информирует телеканал "Москва 24".

На 9-й минуте после старта произошло экстренное выключение двигательной установки у ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом связи "Экспресс-АМ4Р". По предварительным данным, у "Протона" отказал рулевой двигатель третьей ступени.

В результате, вероятно, ракета вместе со спутником упала где-то между Алтаем и российским побережьем Тихого океана. Обломки ищут специалисты Роскосмоса.

Запуск ракеты со спутником с космодрома Байконура произошел в ночь на пятницу в 1:42 по московскому времени. "Протон" должен был вывести на орбиту аппарат "Экспресс-АМ4Р". Это самый мощный отечественный спутник связи стоимостью более одного миллиарда рублей.
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