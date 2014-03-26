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Новости

26 марта 2014, 18:30

"Интервью": Продюсер Петр Ануров - о премии для сценаристов "Слово"

"Интервью": Продюсер Петр Ануров - о премии для сценаристов "Слово"

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Первая премия для киносценаристов "Слово", посвященная драматургу Валентину Черных, была вручена в Москве 26 марта. Ее главной задачей организаторы считают поддержку начинающих сценаристов.

Насколько сложен был выбор для экспертной комиссии, с какими трудностями столкнулись организаторы и какие выводы сделали - обо всем этом журналистке телеканала "Москва 24" Елене Толстой рассказал продюсер премии Петр Ануров.
интервью Иван Князев Петр Ануров телепродюссеры
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