"Интервью": Продюсер Петр Ануров - о премии для сценаристов "Слово"

Первая премия для киносценаристов "Слово", посвященная драматургу Валентину Черных, была вручена в Москве 26 марта. Ее главной задачей организаторы считают поддержку начинающих сценаристов.

Насколько сложен был выбор для экспертной комиссии, с какими трудностями столкнулись организаторы и какие выводы сделали - обо всем этом журналистке телеканала "Москва 24" Елене Толстой рассказал продюсер премии Петр Ануров.